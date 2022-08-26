Бухарест, , 09:37 — REGNUM Пенсии всем без исключения гражданам Румынии, имеющим право на соответствующие государственные выплаты, будут повышены с 1 января 2023-го года. Об этом 26 августа со ссылкой на заявление румынского министра труда Мариуса Будая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

По словам Будая, правительство Румынии рассмотрело вопрос о введении дополнительных мер по социальному обеспечению населения и «нашло необходимые для этого средства». «Перерасчет выплат станет проводиться с учетом инфляционных процессов в стране и изменения цен на основные продукты питания», — отметил, в частности, он.

При этом министр не уточнил суммы соответствующего повышения.

Напомним, ранее официальный Бухарест объявил об увеличении минимальной пенсии в стране на 25%.