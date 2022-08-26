Симферополь, 26 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Росавиация продлила режим временного ограничения на полёты для международного аэропорта «Симферополь» и ещё десяти аэропортов юга России. Об этом сообщается на сайте Росавиации 26 августа.

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный аэропорт «Симферополь»

Режим временного ограничения, по сообщению ведомства, продлён до 03:45 мск 4 сентября 2022 года.

Кроме аэропорта Симферополя, останутся закрытыми для отправки и приёма рейсов аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на полёты из 11 аэропортов южных и центральных российских городов был введён с 24 февраля. Накануне, 25 августа, стало известно о выделении симферопольскому аэропорту субсидии на более чем 577 млн рублей.