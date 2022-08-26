Брянск, 26 августа 2022, 09:37 — REGNUM Специалисты «Брянсккоммунэнерго» проложили теплотрассу к Брянковской центральной городской многопрофильной больнице в ЛНР. Об этом вечером 25 августа сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Рабочие провели 800 метров сетей, отремонтировали котельную. В ближайшее время из Брянска в подшефную Брянку доставят три блочные котельные.
Как сообщало ИА REGNUM, Брянская область передала в ЛНР коммунальную и дорожную технику, а также оборудование и инструменты.