Брянские коммунальщики проложили теплотрассу к больнице в ЛНР
Брянск, 26 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Специалисты «Брянсккоммунэнерго» проложили теплотрассу к Брянковской центральной городской многопрофильной больнице в ЛНР. Об этом вечером 25 августа сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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Ремонт теплотрассы
Рабочие провели 800 метров сетей, отремонтировали котельную. В ближайшее время из Брянска в подшефную Брянку доставят три блочные котельные.
«Всё это необходимо, чтобы восстановить разрушенную годами войны Брянку и жители Донбасса наконец вернулись к мирной жизни», — отметил глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, Брянская область передала в ЛНР коммунальную и дорожную технику, а также оборудование и инструменты.