Брянск, 26 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Специалисты «Брянсккоммунэнерго» проложили теплотрассу к Брянковской центральной городской многопрофильной больнице в ЛНР. Об этом вечером 25 августа сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Gradkostroma.ru Ремонт теплотрассы

Рабочие провели 800 метров сетей, отремонтировали котельную. В ближайшее время из Брянска в подшефную Брянку доставят три блочные котельные.

«Всё это необходимо, чтобы восстановить разрушенную годами войны Брянку и жители Донбасса наконец вернулись к мирной жизни», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Брянская область передала в ЛНР коммунальную и дорожную технику, а также оборудование и инструменты.