* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 26 августа, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В связи с возникновением напряжённости на границе с Пакистаном, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличили количество своих войск в уезде Данд-ва-Патан в афганской провинции Пактия. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Глава отдела информации и культуры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пактии заявил телеканалу, что причиной напряжённости является попытка возведения Пакистаном своих объектов на спорных территориях. Подтвердив переброску войск к границе, Халикьяр Ахмадзай добавил, что предпринимаются усилия для решения вопросов путём диалога.

Ахмадзай заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не позволит пакистанским силам создать новые объекты на афганской земле.

Пакистанские СМИ со ссылкой на официальных лиц своей страны также заявили о переброске войск к афганской границе. Источники из уезда Данд-ва-Патан сообщают, что старейшины племён по обе стороны границы пытаются разрешить напряжённость.

После убийства пакистанскими силами трёх афганских граждан в конце июля дорога между Данд-ва-Патан и пакистанским Харлачи была закрыта талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для пассажиров и коммерческих грузов. Местные власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили Пакистану, что дорога останется заблокированной до тех пор, пока не будет уплачена «плата за кровь».

Отмечается, что из-за закрытия этого маршрута у границы скопилось более тысячи грузовиков с афганским углём и другими грузами.