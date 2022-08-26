Уфа, 26 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Электротехническое оборудование, сантехнику, школьную мебель отправили из Башкирии в Донбасс в рамках гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что очередной гуманитарный конвой из Уфы был отправлен вечером 25 августа. В Башкирии расширяют перечень гуманитарной помощи для отправки в Донбасс. Помимо продуктов питания и товаров первой необходимости нужны и строительные материалы.

«На этот раз гуманитарный груз полностью состоит из стройматериалов. Среди них — металлокассеты, электротехническое оборудование, сантехника, вышка-тура, двери и комплектующие, школьная мебель и оборудование», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что эти материалы предназначаются для ремонта школы № 22 им. генерал- майора М. Шаймуратова в городе Петровское (ЛНР). При этом часть гуманитарного груза была отправлена в Мариуполь Донецкой Народной Республики.

Сообщается, что всего из Башкирии в Донбасс было отправлено 2 230,194 тонны гуманитарной помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Башкирии в рабочую командировку в ЛНР выехали мастера, инженеры, машинисты дорожной техники, водители.