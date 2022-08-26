Ульяновск, , 09:28 — REGNUM В Ульяновской области вступил в силу приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в вымогательстве и похищении человека. Пострадавшего вывезли на кладбище, требуя у него деньги, сообщает следственное управление СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 35-летний ульяновец. Преступление было совершено 18 июня 2020 года в Ульяновске.

Правоохранители установили, что на территории ГСК по проспекту Ленинского Комсомола злоумышленник, угрожая ножом, напал на потерпевшего, отобрал у него телефон и деньги, после чего затолкал в машину и вывез на кладбище. По данным следствия, ульяновец требовал передавать ему 20 тыс. рублей ежемесячно под угрозой расправы.

В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела имеет судимость за хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), пп. «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Суд вынес обвинительный приговор, назначив девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить 500 тыс. рублей морального вреда потерпевшему.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, что это не первое уголовное дело о похищении человека в Ульяновске, которое завершилось в 2022 году вынесение обвинительного приговора. Как сообщало ИА REGNUM , в феврале в Ульяновске двух братьев признали виновными в нападении 17 апреля 2021 года на посетителя ночного клуба, которого они затолкали в машину и вывезли в лес, где продолжили избиение.

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