Богота, 26 августа 2022, 09:27 — REGNUM Власти Колумбии откажутся от приказов по нанесению воздушных ударов по позициям незаконных вооруженных формирований, чтобы избежать ущерба и жертв среди мирных граждан или насильно завербованных бандами подростков. Об этом журналистам заявил колумбийский министр обороны Иван Веласкес.
По словам главы ведомства, указанный шаг также показывает готовность правительства участвовать в переговорах с объединениями повстанцев и другими группировками.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня колумбийская левая партизанская группировка «Армия национального освобождения» (ELN) объявила о том, что может вступить мирные переговоры с правительством нового президента Колумбии Густаво Петро.
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