Богота, , 09:27 — REGNUM Власти Колумбии откажутся от приказов по нанесению воздушных ударов по позициям незаконных вооруженных формирований, чтобы избежать ущерба и жертв среди мирных граждан или насильно завербованных бандами подростков. Об этом журналистам заявил колумбийский министр обороны Иван Веласкес.

Армия национального освобождения (Колумбия) Silvia Andrea Moreno

По словам главы ведомства, указанный шаг также показывает готовность правительства участвовать в переговорах с объединениями повстанцев и другими группировками.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня колумбийская левая партизанская группировка «Армия национального освобождения» (ELN) объявила о том, что может вступить мирные переговоры с правительством нового президента Колумбии Густаво Петро.

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