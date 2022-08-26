Богота, 26 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Власти Колумбии откажутся от приказов по нанесению воздушных ударов по позициям незаконных вооруженных формирований, чтобы избежать ущерба и жертв среди мирных граждан или насильно завербованных бандами подростков. Об этом журналистам заявил колумбийский министр обороны Иван Веласкес.

Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

По словам главы ведомства, указанный шаг также показывает готовность правительства участвовать в переговорах с объединениями повстанцев и другими группировками.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня колумбийская левая партизанская группировка «Армия национального освобождения» (ELN) объявила о том, что может вступить мирные переговоры с правительством нового президента Колумбии Густаво Петро.

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