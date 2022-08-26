Якутск, , 09:30 — REGNUM Реальный срок дали блогеру Сусанне Рожиной, задержанной в феврале в Якутске за вымогательство 50 млн рублей. Суд принял решение отправить её в колонию общего режима на 4,5 года, сообщило ЯСИА.

Вымогательство Pixabay.com

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Под стражу блогера взяли в зале суда, на её имущество наложен арест. Якутянку обязали возместить причинённый ущерб.

«Самое ценное, что есть в жизни, не материальные блага, не амбиции, не попытка доказать кому-то, чего ты стоишь, а семья. Самое дорогое, что есть у человека — его родные и близкие. Дети. Каждый день я вижу их глаза и не могу простить себя за то, что сделала», — высказалась Сусанна Рожина в суде.

Дело рассмотрели в особом порядке. Блогер признала свою вину и раскаялась. Помимо вымогательства её также обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Государственное обвинение просило отправить Сусанну Рожину в колонию на восемь лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Сусанну Рожину задержали 22 февраля. Она вымогала 50 млн рублей у риэлтора Гульнары Уваровой, которая пожаловалась на угрозы в правоохранительные органы. Позже выяснилось, что у другого предпринимателя она вместе с сообщником, преподавателем Ринатом Абсалиховым вымогала три миллиона рублей.