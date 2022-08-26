Горно-Алтайск, 26 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Республике Алтай вынесен приговор бывшему заместителю директора АО «Горно-Алтайское ЖКХ», которого обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Juslex.ru Судья

По данным следствия, обвиняемый получил от двух местных жителей 1,2 млн рублей за освобождение от уплаты долга, несоставление актов о расхождении сведений в показаниях приборов учёта, а также за занижение данных в отчётах о потреблении тепловой энергии.

Кроме того, фигурант получил от них же 20 тыс. рублей за ряд незаконных деяний. В ходе слушаний мужчина частично признал вину.

В результате суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 2 млн рублей. Он также лишён права занимать определённые должности в органах власти сроком на пять лет.