Краснодар, 26 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Режим ограничения полётов продлён для аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика до 4 сентября, сообщили 26 августа в региональном оперативном штабе Краснодарского края.

Krr.aero Международный аэропорт Краснодара

«Режим временного ограничения полетов в аэропортах юга России продлили до 4 сентября. В их числе Анапа, Геленджик и Краснодар», — говорится в сообщении.

На территории Кубани принимает и отправляет пассажирские самолёты международный аэропорт «Сочи», он работает в режиме хаба.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на полёты из 11 аэропортов южных и центральных российских городов действует с 24 февраля. Ранее правительство РФ согласовало выделение субсидий аэропортам, которые пока остаются закрытыми.