Ярославль, 26 августа 2022, 09:32 — REGNUM 25 августа в почтовое обращение выпустили марку «Ярославль — город трудовой доблести». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Ярославля.
На новой марке изображён памятник быстроходному артиллерийскому тягачу «Я-12», который производился на Ярославском автомобильном заводе (сейчас завод «Автодизель») с 1943 по 1946 год. Номинал почтовой марки составляет 60 рублей.
В серию «Города трудовой доблести» в этом году вошли шесть почтовых марок. Они посвящены Ижевску, Магадану, Омску, Саратову, Уфе и Ярославлю.
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