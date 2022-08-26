Ярославль, , 09:32 — REGNUM 25 августа в почтовое обращение выпустили марку «Ярославль — город трудовой доблести». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Ярославля.

Конверт с маркой «Ярославль — город трудовой доблести» мэрия Ярославля

На новой марке изображён памятник быстроходному артиллерийскому тягачу «Я-12», который производился на Ярославском автомобильном заводе (сейчас завод «Автодизель») с 1943 по 1946 год. Номинал почтовой марки составляет 60 рублей.

«Это большая гордость за город, его жителей и, конечно, ветеранов, которые работали во времена Великой Отечественной войны. Мы все должны быть достойны тех людей, которые трудились и ковали победу. Марка будет распространена на территории всей страны, а значит жители самых отдалённых уголков России узнают о подвиге ярославцев», — сказал исполняющий обязанности мэра города Ярославля Илья Мотовилов.

В серию «Города трудовой доблести» в этом году вошли шесть почтовых марок. Они посвящены Ижевску, Магадану, Омску, Саратову, Уфе и Ярославлю.

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