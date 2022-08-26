Оренбург, 26 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Оренбургская область получила первую партию антигриппозной вакцины, сообщили 26 августа в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

Поступило 96 137 доз вакцины «Ультрикс квадри» для детей и беременных женщин. Количество поступившего препарата «Совигрипп» для взрослого населения из групп риска составило 252 580 доз.

«Вакцины в своем составе содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, циркуляция которых ожидается на территории страны и Оренбургской области в эпидемическом сезоне по гриппу и ОРВИ в 2022–2023 годы», — отметили в надзорном ведомстве.

В 2022 году за счёт средств федерального бюджета планируется привить 893,3 тыс. оренбуржцев. Это позволит защитить от гриппа 46,4% населения региона. специалисты подчёркивают, что вакцина эффективная и безопасна. Увеличение охвата прививками населения с 12,3% в 2004 году до 52,5% в 2021 году обеспечило снижение заболеваемости гриппом в 26,2 раза.