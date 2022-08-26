Владивосток, 26 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в очередной раз полетел в зону боевых действий, чтобы поддержать бойцов в борьбе с киевскими террористами в Донбассе.

Пресс-служба правительства Приморья Добровольцы и губернатор Олег Кожемяко

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«Очень рад был увидеть наших добровольцев! «Тигр» уже дерётся на передовой плечом к плечу с земляками-морпехами из 155 отдельной гвардейской бригады ТОФ.

Продолжим поддерживать наших бойцов. Ждём дома с победой!» — написал в своём телеграм-канале Олег Кожемяко под видео, где он с военными едет в автомобиле.

Под постом в комментариях приморцы поддерживают и губернатора, и бойцов, благодарят за мужество, желают сил и здоровья всем:

«Ребята выполняйте свой долг и скорее возвращайтесь домой живыми и здоровыми, мы будем молиться за вас».

Как сообщало ИА REGNUM, отряд добровольцев «Тигр» из Приморья уничтожил американского наёмника в ходе спецоперации в защиту Донбасса.