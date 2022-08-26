Москва, 26 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 4 сентября. Об этом 26 августа сообщили в ведомстве.

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«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября 2022 года», — сообщили в Росавиации.

Отмечается, что полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.