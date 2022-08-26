Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Руководитель компании Warner Bros. Games Дэвид Хаддад ответил на вопрос журналистов, касающийся заявлений некоторых геймеров, призвавших бойкотировать игру Hogwarts Legacy. Об этом 26 августа сообщает портал Comicbook.

Hogwarts Legacy Скриншот с YouTube

Хаддад дал понять, что компания сосредоточена на игре и «отличной работе, проделанной студией Avalanche», а не на спорах вокруг проекта в Сети. «Нам нужны все, кто любит этот мир, любит эти истории и любит этих персонажей», — подчеркнул разработчик.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что писательница Джоан Роулинг, раздражающая представителей ЛГБТ-сообщества своими высказываниями о трансгендерах, будет получать отчисления от продаж Hogwarts Legacy. После этого некоторые активисты заявили, что из-за этого не будут покупать игру.

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