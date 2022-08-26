Вашингтон, 26 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Руководитель компании Warner Bros. Games Дэвид Хаддад ответил на вопрос журналистов, касающийся заявлений некоторых геймеров, призвавших бойкотировать игру Hogwarts Legacy. Об этом 26 августа сообщает портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Hogwarts Legacy

Хаддад дал понять, что компания сосредоточена на игре и «отличной работе, проделанной студией Avalanche», а не на спорах вокруг проекта в Сети. «Нам нужны все, кто любит этот мир, любит эти истории и любит этих персонажей», — подчеркнул разработчик.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что писательница Джоан Роулинг, раздражающая представителей ЛГБТ-сообщества своими высказываниями о трансгендерах, будет получать отчисления от продаж Hogwarts Legacy. После этого некоторые активисты заявили, что из-за этого не будут покупать игру.