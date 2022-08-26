Бенгкулу, Индонезия, 26 августа 2022, 09:22 — REGNUM Жителям города Бенгкулу в Индонезии рекомендуют проявлять бдительность в отношении возможного мощного землетрясения магнитудой 8,9, сообщает Detik.
«В Бенгкулу есть вероятность, что землетрясение магнитудой 8,9 может вызвать цунами высотой до 15 метров», — заявили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG).
Вероятность землетрясения может возникнуть, когда земная плита в водах регентства Мукомуко, недалеко от вод Ментавайских островов, Западная Суматра, расколется.
Возникновение землетрясений небольшой силы приводит к непрерывному высвобождению энергии в земной плите, тем самым уменьшая частоту сильных землетрясений в Бенгкулу.
Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.