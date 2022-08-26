Вашингтон, 26 августа 2022, 09:21 — REGNUM Афганская девушка покончила жизнь самоубийством в штате Массачусетс, США, после того, как убила своего отца, мужа своей сестры и её свёкра. Об этом сообщает агентство «Шафакна».
Согласно источнику, девушку зовут Хоси Шарифи. Уточняется, что она предприняла такие действия, чтобы спасти свою сестру, которая подвергалась домашнему насилию со стороны мужа.
Она написала на своей странице в соцсети, что её сестра подвергалась словесным оскорблениям и избиениям со стороны супруга с четырнадцатилетнего возраста.
Хоси Шарифи также добавила, что её отец оскорблял её мать и стеснял её в финансовом плане. По словам девушки, может быть поэтому её мать не защитила собственную дочь, ведь она тоже была жертвой.
В своём посте она написал, обращаясь к сестре, что надеется на то, что она научит своих детей тому, что «плохое поведение — это неправильно». Хоси также попросила сестру «не прививать своим детям чувство страха и насилия, испытанное ею самой».
Один из их соседей, описав семью Хоси как «очень тихую и вежливую», сказал: »Мы не знали, что творится за закрытыми дверями, и это очень страшно. Нам действительно нужно было открыть глаза и уши, чтобы увидеть, что происходит. Если бы мы знали об этом, может быть, мы смогли бы им помочь».