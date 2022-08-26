Вашингтон, 26 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Афганская девушка покончила жизнь самоубийством в штате Массачусетс, США, после того, как убила своего отца, мужа своей сестры и её свёкра. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

kropekk_pl Убийство

Согласно источнику, девушку зовут Хоси Шарифи. Уточняется, что она предприняла такие действия, чтобы спасти свою сестру, которая подвергалась домашнему насилию со стороны мужа.

Она написала на своей странице в соцсети, что её сестра подвергалась словесным оскорблениям и избиениям со стороны супруга с четырнадцатилетнего возраста.

Хоси Шарифи также добавила, что её отец оскорблял её мать и стеснял её в финансовом плане. По словам девушки, может быть поэтому её мать не защитила собственную дочь, ведь она тоже была жертвой.

В своём посте она написал, обращаясь к сестре, что надеется на то, что она научит своих детей тому, что «плохое поведение — это неправильно». Хоси также попросила сестру «не прививать своим детям чувство страха и насилия, испытанное ею самой».

Один из их соседей, описав семью Хоси как «очень тихую и вежливую», сказал: »Мы не знали, что творится за закрытыми дверями, и это очень страшно. Нам действительно нужно было открыть глаза и уши, чтобы увидеть, что происходит. Если бы мы знали об этом, может быть, мы смогли бы им помочь».