Полысаево, Кемеровская область, 26 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В кемеровском Полысаево стартовали праздничные мероприятия ко Дню шахтёра. Губернатор региона Сергей Цивилёв уже наградил строителей, которые участвовали в подготовке города к празднику, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Правительство Кемеровской области День шахтёра в Полысаево

Напомним, что в 2022 году центром празднования Дня шахтёра в Кемеровской области выбран город Полысаево. Здесь возвели и привели в порядок более 300 объектов. На эти цели было направлено 800 млн рублей.

«День шахтёра — главный праздник в Кузбассе. Практически каждая семья связана с шахтёрским трудом: с шахтёрами рука об руку работают металлурги, машиностроители, транспортники, сотрудники ЖКХ. В интересах шахтёров работает наше здравоохранение, культура, спорт, сельское хозяйство, — отметил Цивилёв. — Шахтёрская работа базируется на традициях. В этом году мы начинаем новую традицию — парад шахтёрских делегаций. Это нужно, чтобы подчеркнуть авторитет шахтёрской профессии, её значение для всей нашей страны».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин поздравил горняков Кемеровской области с Днём шахтёра.