Петропавловск-Камчатский, , 09:19 — REGNUM На Камчатке специалисты управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ежемесячно следят за составом воды у берегов региона. Последние взятые пробы дают уверенность в том, что «красные приливы» не повторятся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Морской порт Камчатки Алексей Иванов © ИА REGNUM

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«Анализ проб пока не вызывает никакого опасения: вода чистая и насыщенность кислородом хорошая. В летний период температура воды доходила до 14-16 градусов в отдельные дни. Вопрос прогноза красных приливов требует тщательного изучения, ведь не только высокие температуры провоцируют развитие водорослей. Для того, чтобы они активно развивались, и их количество достигло такого масштаба как в 2020 году, по нашему мнению, требуется поступление загрязняющих веществ. За последние пять лет, показатели загрязнения по сравнению с предыдущими годами улучшаются, содержание нефтепродуктов в Авачинской бухте в том же Авачинском заливе ниже значений предыдущих лет», — прокомментировала начальник Камчатгидромета Вера Полякова.

Риском для возникновения «красных приливов» могут стать не полностью очищенные сточные воды. Поэтому специалисты призвали структуры и ведомства организовать качественную очистку сточных вод и строго контролировать этот процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, гидробиологи Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН при участии сотрудника КамчатГТУ А. В. Климовой обследовали побережье острова Крашенинникова в Авачинском заливе. Ученые пришли к выводу, что красные приливы могут повториться.