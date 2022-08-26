Ярославль, , 09:19 — REGNUM Ярославский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с мёдом. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Мёд

По версии обвинения, жительница Тутаева продавала пожилым людям поддельный мёд. Так в конце мая её жертвой стала одинокая пенсионерка 1938 года рождения, живущая на улице Ухтомского.

«Посетительница представилась соседкой и предложила пожилой женщине купить мёд. Она сумела убедить пенсионерку приобрести за 10 000 рублей две банки, в которых находилась жидкость, похожая на мед. После ухода «продавщицы» пожилая женщина заподозрила, что ее обманули: гостья представилась соседкой из квартиры, номера которой в доме нет. Попробовав жидкость в банках, покупательница поняла, что это не мед, а отвар одуванчиков, и обратилась в полицию», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Подобный случай был зафиксирован и на проспекте Толбухина. Там подозреваемая предложила купить пожилой хозяйке банку мёда за 1000 рублей.

«Пенсионерка согласилась, но расплатилась купюрой в 5000 рублей, так как других наличных денег у нее не было. Обвиняемая пообещала, что разменяет купюру и вернётся, чтобы отдать сдачу, но не сделала этого. Под видом меда в проданной банке оказался все тот же отвар из одуванчиков», — сообщили в полиции.

Полицейским удалось найти мошенницу, которая в ходе расследования признала свою вину и вернула пенсионерам деньги. Сейчас дело направлено в суд.