Воронеж, 26 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов для международного аэропорта «Воронеж» продлён до 23:44 мск 4 сентября. Об этом сообщается 26 августа на сайте Росавиации.

Марина Каширская ИА REGNUM Международный аэропорт «Воронеж»

В целом ограничения полётов продлены для 11 российских аэропортов. Помимо аэропортов Воронежа, это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные российские аэропорты работают штатно.

Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничения действует с 24 февраля. Ранее стало известно о выделении управляющей компании воронежского аэропорта субсидии в 50 млн рублей.