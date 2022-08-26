Тюмень, , 09:17 — REGNUM Тюменскую больницу привлекли к ответственности за гибель медика в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Тюменской области.

Скорая помощь Yarregion.ru

Установлено, что днём 30 июня 2022 года санитарный автомобиль с работниками областной больницы №12 города Заводоуковска Тюменской области направлялся из Новозаимской участковой больницы в город. На 97 км трассы Тюмень-Омск проводились ремонтные работы, водитель автомобиля совершил остановку по знаку дорожных служб, после чего сзади в автомобиль «Соболь» врезался грузовой автомобиль. От удара санитарный автомобиль вылетел с дороги в лесополосу. В результате аварии водитель автомобиля получил травму тяжелой степени, заведующая Новозаимской участковой больницы — травму тяжелой степени, врач-терапевт — травму тяжёлой степени, медицинский лабораторный техник скончалась.

Комиссия Гострудинспекции квалифицировала данное ДТП, как связанное с производством, с оформлением акта формы Н-1 на каждого сотрудника. В ходе расследования были выявлены нарушения, не связанные с причиной ДТП. Больница привлечена к ответственности.

В целом в регионе наблюдается тенденция увеличения производственного травматизма. По данным Тюменьстата, если в 2020 году был 251 случай различных травм на производстве, то в 2021-м уже 287.