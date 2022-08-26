Рязань, 26 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области удалось взять под контроль, сообщил 26 августа глава региона Павел Малков.

Minleshoz. pnzreg.ru Лесной пожар

«Сегодня вышли на планомерную работу по ликвидации пожара. Ситуация взята под контроль, продолжаем усиливать группировку по всем направлениям», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках установления причин лесных пожаров в Рязанской области рассматривается версия о намеренных поджогах.

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