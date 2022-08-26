Орск, Оренбургская область, , 09:14 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области на скамье подсудимых окажется студент Новотроицкого техникума. Полиция завершила расследование дела о смертельном ДТП, сообщили 26 августа в пресс-службе УМВД по региону.

Уголовное дело ru.torange.biz

По данным следствия, 15 июля 2022 года молодой человек, находясь за рулём автомобиля, врезался в стоящую на дороге легковую машину и наехал на двух мужчина, которые меняли на транспортном средстве колесо. Два человека скончались до приезда службы скорой помощи.

Установлено, что 20-летний водитель в 2021–2022 годах привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 47 раз. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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