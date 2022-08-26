Красноярск, 26 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Ещё более ста профессиональных специалистов направляет Красноярский край на тушение лесных пожаров в двух регионах России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Лесопожарного центра.

34.mchs.gov.ru Лесной пожар

26 августа в Республику Коми вылетает ещё один спецборт. Он доставит в регион очередную партию сотрудников краевого Лесопожарного центра — более 50 красноярских десантников-пожарных и лётчиков-наблюдателей.

27 августа край перебрасывает 50 парашютистов и десантников-пожарных в Ханты-Мансийский автономный округ, где также складывается непростая лесопожарная обстановка.

Напомним, в начале недели в Коми уже вылетели более ста десантников-пожарных и летнабов из Красноярского края. Они борются со сложными возгораниями.

Летом 2022 года край оказывает помощь в борьбе с лесными пожарами Якутии, Коми, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае с начала текущего года зарегистрирован 1181 лесной пожар на площади 183 тыс. га.

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