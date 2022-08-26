Уфа, 26 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим с 25 августа ввели в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Лес

Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. В регионе вводятся ограничения по пребыванию граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

«Ответственным ведомствам обеспечить выполнение ограничительных мер по пребыванию граждан в лесах, включая особо охраняемые природные территории, и въезда в них транспортных средств. Все муниципалитеты до 1 сентября должны завершить работы по обновлению ранее созданных минерализованных полос», — приводит пресс-служба слова премьер-министра регионального правительства.

Он отметил, что в 2022 году в Башкирии фиксируется значительное снижение числа природных пожаров (почти в восемь раз). Площадь пожаров уменьшилась в 50 раз.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что подведомственные учреждения министерства лесного хозяйства Башкирии получили две единицы лесопатрульной техники.