Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM В Свердловской области в марте–июле 2022 года местные жители реструктурировали кредиты на общую сумму 8 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центробанка России.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Наибольшая доля реструктуризации (60%) пришлась на потребительские кредиты. На втором месте оказались кредитные карты (30%). Меньшей популярностью пользовалась реструктуризация по ипотеке (8%).

По собственным программам кредитных организаций проведена реструктуризация 16 тыс. кредитов. Кредитными каникулами за указанный период воспользовались 2 тыс. заёмщиков из Свердловской области.