Лондон, 26 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. 76% заявок от беженцев, просивших убежища в Великобритании с начала 2022 года, были одобрены британскими властями. Об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на МВД королевства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Отмечается, что этот показатель достиг максимума за 32 года. Самое большое количество поданных заявок приходится на выходцев из Албании.

За первое полугодие текущего года в королевство прибыли 2165 албанских беженцев. При этом за такой же период прошлого года в Великобритании запросили убежище только 23 мигранта из Албании.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа издание The Daily Mail распространило информацию о том, что граждане Великобритании, приютившие у себя беженцев из бывшей УССР стали массово отказывать им в помощи из-за ухудшения своего экономического состояния.