Чебоксары, 26 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Новочебоксарске компании «Доркомсервис» понадобились услуги финансовой аренды (лизинга) общей стоимостью почти 21,7 млн рублей. Соответствующие извещение о проведении закупки у единственного поставщика опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Камаз

Заказчиком является акционерное общество «Доркомсервис» (г. Новочебоксарск). Речь идёт об оказании услуг финансовой аренды комбинированной дорожной машины КамАЗ.

На сайте представлена информация о двух контрактах, каждый — по цене10 844 270,99 рублей. Как следует из протокола, оба договора финансовой аренды (лизинга) заключены с акционерным обществом «Сбербанк Лизинг».

По данным ЕГРЮЛ, АО «Доркомсервис» зарегистрировано в марте 2006 года с уставным капиталом в13 000 100 рублей. Оно создано путём реорганизации и является правопреемником муниципального унитарного предприятия по оказанию коммунальных услуг «Доркомсервис».

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии для чиновников закупают десять легковых машин, на что предусмотрено из бюджета более 26,5 млн рублей.

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