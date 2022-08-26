Биробиджан, , 09:14 — REGNUM Выбились из графика при проведении работ подрядчики в двух школах посёлка Николаевка и одной — в Волочаевке Смидовичского района Еврейской автономии. Прокуратура требует устранить нарушения и взяла работы на этих объектах под особый контроль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Ремонт школы Http://www.bryanskobl.ru

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Самое сильное отставание в школе №2 посёлка Николаевка, там работы выполнены на 76%. На всех трёх объектах ремонты должны были быть завершены до 15 августа.

«По факту нарушений приняты меры прокурорского реагирования. Завершение работ по капитальному ремонту образовательных учреждений находится на особом контроле прокуратуре района», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Намском районе Якутии идёт отставание от графика по капитальному ремонту двух школ, который проводится в рамках нацпроекта «Образование». Работы могут не успеть завершить до начала учебного года.