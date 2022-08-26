Мухоршибирский район, Бурятия, 26 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Мухоршибирском районе Бурятии вынесен приговор мужчине, который истязал свою бывшую сожительницу раскалённой кочергой. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районного суда.

Печь

По данным обвинения, нападение произошло на почве ревности, после того, как обвиняемый увидел свою бывшую сожительницу в компании другого мужчины. Сначала он рукоятью ножа ударил оказавшегося рядом девятилетнего ребёнка.

Затем он набросился на женщину с её новым другом, избив обоих. После этого мужчина вытащил из печи раскалённую кочергу и «с целью причинения последним физических и психических страданий» приложил её к груди и спине потерпевшей.

По итогам слушаний суд признал обвиняемого виновным и приговорил к пяти годам колонии общего режима. Приговор в силу не вступил, поскольку дело направлено в Верховный суд республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2022 года уровень преступности в Бурятии снизился на 4,3%. Число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 7,3%, изнасилований и покушений на изнасилование — почти в два раза.

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