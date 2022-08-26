Симферополь, 26 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о визите американского писателя Марка Твена в составе делегации США в Крым в 1867 году, их встрече с императором Александром II и словах писателя о благодарности американцев России за поддержку независимости страны.

Kremlin.ru Сергей Аксенов

Глава Крыма напомнил, что 26 августа 1867 года путешественников принял император Александр II, который отдыхал в Ливадии. Тогда Марк Твен написал торжественное приветствие императору от имени американских гостей.

«Вот цитата: «Америка многим обязана России. Она является должником России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу в годы ее великих испытаний… Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность России и ее государю живет и будет жить в сердцах американцев», — написал Аксенов в телеграм-канале.

Российская принадлежность Крыма была для Соединенных Штатов аксиомой, тогда в США помнили поддержку русскими американского народа в его борьбе за независимость и во время Гражданской войны 1861–1865 годов, добавил Аксенов.

«Писатель ошибся. Благодарность давно улетучилась вместе с памятью, и сегодня его за такие слова наверняка объявили бы «агентом Кремля». Ну а Крым, как и во времена Марка Твена, является российским. И это придется признать всем, в том числе США», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 годов на киевском майдане была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.