Париж, 26 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон проводит политику, противоречащую его же заявлению о «смерти мозга» НАТО, из-за чего ему не доверяет президент России Владимир Путин. Об этом пишет обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Автор полагает, что французскому лидеру стоило бы стать посредником в урегулировании конфликта между киевским режимом и Москвой. Но для этого нужна «достойная дипломатия».

«Эммануэль Макрон далёк от этого», — отмечает Готье.

Макрон, напротив, оказывает Киеву военную помощь, то есть отнюдь не приближает окончание конфликта. Он сам заявлял о «смерти мозга НАТО», но теперь одобряет все решения альянса, принятые с подачи США.

«Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос», — пишет обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, Макрон ранее заявил, что спецоперация России в б. УССР ударила НАТО подобно разряду тока, что вернуло альянс из состояния «смерти мозга» к стратегической определенности.

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