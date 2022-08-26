* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 26 августа, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Фронт освобождения Афганистана сообщает, что в атаки сил фронта были ранены начальник службы безопасности уезда Саланг провинции Парван и трое боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно информационному бюллетеню фронта, бой произошёл около 14:00 25 августа в посёлке Агил Хан Южного Саланга. При этом силы фронта потерь не понесли.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали это сообщение.

Несколько дней назад Фронт освобождения Афганистана в видеозаписи объявил о расширении своей деятельности также и в провинции Фарах.

Ранее фронт заявил, что начинает боевые действия в провинциях Баглан, Бадахшан, Кабул, Кандагар, Каписа, Лагман, Нуристан, Парван, Сарипуль и Тахар.