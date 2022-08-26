Бразилиа, 26 августа, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который провел 19 месяцев в тюрьме по обвинению во взяточничестве, пообещал бороться с коррупцией, если вновь будет избран главой страны на выборах, которые состоятся в октябре 2022 года.

(сс) thierry ehrmann Портрет Лулы да Силва на стене

В интервью программе Jornal Nacional телеканала Globo, имеющей самую большую аудиторию в Бразилии, Лула сказал, что создаст новые механизмы для расследования деятельности всех членов правительства, обвиненных в коррупции, и накажет их, если их вина будет доказана.

«Каждый, кто совершил ошибку, заплатит, можете быть уверены в этом», — заявил он тележурналистам.

Лула, возглавлявший Бразилию с 2003 по 2010 год, был заключен в тюрьму в ходе крупнейшего в стране расследования коррупции, в результате которого десятки политиков и бизнесменов оказались под стражей за взятки и подкуп. Впоследствии его приговор был отменен, что позволило ему вновь участвовать в выборах.

«Я хочу вернуться, чтобы на этот раз всё сделать лучше», — сказал он, признав ошибки своего преемника от Рабочей партии Дилмы Русеф, которой был объявлен импичмент в разгар рецессии в стране.

В опросах общественного мнения Лула, имеющий левые взгляды, значительно опережает своего ультраправого соперника, нынешнего президента Жаира Болсонару.

Лула пообещал создать рабочие места и восстановить устойчивый рост крупнейшей экономики Латинской Америки в случае своей победы, а также управлять страной «надежно, предсказуемо и стабильно».