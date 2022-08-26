Оренбург, 26 августа, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Оренбурге мошенники обманули 59-летнюю местную жительницу более чем на 1,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

Поданным ведомства, оренбурженке по телефону позвонила незнакомка и представилась сотрудницей службы безопасности Центробанка России. Она проинформировала, что на денежные средства женщины покушаются. К лицевому счету банковской карты пытаются подключить другой абонентский номер телефона.

Доверчивая горожанка выполнила указания «доброжелательницы» и перевела на указанный «резервный счёт» двумя траншами 1 713 000 рублей. Поняв, что стала жертвой обмана, оренбурженка обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«С каждым днем на территории Оренбургской области увеличивается число хищений денежных средств в сети Интернет и по телефону. Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись!», — обратились правоохранители к жителям региона.