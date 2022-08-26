Москва, 26 августа, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Копят и откладывают деньги на какие-либо нужны 43% жителей России. Нет привычки копить у 30%. Мечтают начать делать накопления 27%, пишут 26 августа «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа. ру» и «Ремонт со СберУслугами».

Https://pixabay.com Деньги

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Около половины опрошенных (50%) создают себе финансовую подушку «про запас». Собирают деньги на покупку недвижимости 34%. Откладывают на расходы в отпуске 23%. Есть копилка для путешествий у 19%, для покупки новой машины и для ремонта — ещё у 19%.

Откладывают часть заработка на образование 16%, на крупные покупки — 13%, на покупку техники и электроники — 10%. Сберегают финансы перед переездом ещё 10%. Среди других целей накоплений граждане назвали открытие бизнеса, медицинские и косметические услуги, семейные расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, имеют сбережения 33% жителей России.

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