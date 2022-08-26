Джакарта, , 09:00 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах повторил, что страна по-прежнему не признает действующее правление в Афганистане, несмотря на индонезийскую миссию по оказанию гуманитарной помощи, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Индонезийская миссия, помимо выполнения гуманитарной работы, также постоянно предоставляет информацию и материалы центральному правительству в Джакарте, связанные с различными событиями, которые необходимо наблюдать в Афганистане во время правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«До сих пор политика Индонезии не сильно изменилась», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия сделала заявление в адрес премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, который раскритиковал освобождение балийского террориста Умара Патека на праздновании независимости Индонезии.

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