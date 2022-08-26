Москва, 26 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Российский экологический оператор (РЭО) предложил с 1 сентября не использовать пластиковую обёртку для упаковки букетов. Свои рекомендации организация направила в региональные органы управления образованием и в «Деловую Россию», пишет 26 августа газета «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Упаковка букета цветов

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что 1 сентября — один из самых популярных дней для цветочных магазинов. Букеты, как правило, заворачивают в полипропиленовое полотно.

Теоретически этот материал поддаётся переработке, но на практике это почти невозможно. Упаковка должна отправляться в переработку чистой и сухой, поэтому пока вся пластиковая обертка для цветов отправляется на свалки.

«То есть букет простоит четыре дня, а упаковка пролежит на свалке четыре сотни лет. Каждый покупатель должен решить для себя, стоит ли оно того», — добавил исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

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