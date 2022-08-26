Бишкек, 26 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Центральным банкам стран ЕАЭС необходимо провести консультации по вопросу формирования обменных курсов национальных валют, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

«Полагаю необходимым провести консультации центральных банков наших стран для обсуждения вопросов формирования обменных курсов национальных валют и внести предложения к очередному заседанию межправсовета», — сказал он на заседании глав правительств государств — участников ЕАЭС в Киргизии.

По его словам, в сегодняшних условиях страны ЕАЭС столкнулись с серьезным ростом цен, в первую очередь на продовольствие. Так, за шесть месяцев продовольственные цены в ЕАЭС увеличились на 12,9%.