Хартум, 26 августа, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Председатель Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о крупных перестановках среди командования вооруженными силами страны, сообщило агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

Изменения коснулись постов в руководстве сухопутных войск, операций и снабжения, а также генерального инспектора.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Абдель Фаттах Аль-Бурхан сменил губернатора суданской столичной провинции Хартум, назначив на эту должность своего соратника Османа Хамзу.