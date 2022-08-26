Киев, , 08:57 — REGNUM Киевский режим хотел бы захватить Крым, чтобы на полуострове разместились базы НАТО. Об этом бывший заместитель министра обороны киевского режима Алина Фролова заявила на брифинге, опубликованном на YouTube-канале портала «Укринформ».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Она отметила, что Крым — стратегически важный плацдарм для контроля безопасности в Чёрном море.

«Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие», — сказала Фролова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «любыми средствами» отобрать Крым у России пригрозил Владимир Зеленский.

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