Пекин, , 08:50 — REGNUM Двусторонняя торговля между Китаем и Россией сохраняет темпы роста, и обе стороны будут продолжать содействовать нормальным экономическим и торговым обменам и поддерживать стабильность промышленных и производственно-сбытовых цепочек, заявил представитель Министерства коммерции Китая, передает 25 августа газета Global Times.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопросы о перспективах роста двусторонней торговли в этом году, представитель министерства Шу Цзюэтин заявил на пресс-конференции, что две страны объединят усилия для стимулирования новых драйверов роста, таких как цифровая экономика, экологичное развитие и биомедицина, и будут стремиться к улучшению как качественного, так и количественного развития двусторонней торговли.

Кроме того, по словам Шу, обе стороны активизируют усилия по координации мер по предотвращению эпидемий и таможенному оформлению, чтобы обеспечить нормальное перемещение грузов через пограничные порты.

За исключением небольшого спада в 2020 году, в последние годы двусторонняя торговля продемонстрировала быстрый рост. Согласно данным министерства, в 2021 году двусторонний товарооборот составил $146,87 млрд, увеличившись на 35,9% в годовом исчислении, а Китай остается крупнейшим торговым партнером России двенадцатый год подряд.

За первые семь месяцев этого года двусторонний товарооборот составил $97,71 млрд, увеличившись на 29% в годовом исчислении. Считается, что двусторонняя торговля достигнет нового максимума в 2022 году, сообщил Global Times директор Института евразийских исследований Шанхайского университета политологии и права Ли Синь.

По словам Ли, экономики двух стран имеют высокую взаимодополняемость с точки зрения торговли, особенно такими товарами как нефть и природный газ, а также сельскохозяйственная продукция. Он добавил, что Россия склоняется в сторону Азии с точки зрения торговли из-за санкций Европы и других стран после начала спецоперации на России на территории бывшей УССР.

Помимо торговли товарами, есть области, в которых они могли бы укрепить сотрудничество, включая стабилизацию производственных цепочек и создание многосторонних платежных механизмов, отметил Ли. В последние годы Китай и Россия также строят трансграничную инфраструктуру для стимулирования торговли.

Первый китайско-российский автомобильный мост, протянувшийся от Хэйхэ, пограничного города в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, до российского города Благовещенск, перекинутый через реку Хэйлунцзян, был открыт для движения в июне.

Грузовой поезд с 50 контейнерами отправился 24 августа из Гуанъюаня в провинции Сычуань на юго-западе Китая в Санкт-Петербург. По сообщениям СМИ, в этом году резко возросло количество грузовых поездов направления Китай — Европа, идущих в Россию, что заложило основу для резкого роста двусторонней торговли.