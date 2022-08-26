Токио, 26 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. 26 августа в Токио стартовали дипломатические переговоры представителей Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на дипломатические источники.

DarkCorsar Флаги Южной Кореи и Японии

Согласно опубликованным данным, южнокорейскую сторону представляет глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёль, а японскую — глава департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси.

Сообщается, что представители двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений, включая проблему принудительной трудовой мобилизации среди корейского населения в годы японского колониального правления.

С июля правительство Южной Кореи трижды проводило консультации по данному вопросу с представителями пострадавших, научных и юридических кругов. В ближайшее время Верховный суд Южной Кореи вынесет окончательное решение о продаже части имущества японских компаний в Южной Корее, чтобы передать средства жертвам принудительной трудовой мобилизации в качестве компенсации.

Ожидается, что Ли Сан Нёль и Такэхиро Фунакоси попытаются найти точки соприкосновения по данном проблеме.