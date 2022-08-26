Куала-Лумпур, 26 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Король Малайзии Абдулла I сталкивается с давлением, требующим помиловать бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, который был официально сел в тюрьму за коррупцию, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

Наджиб Разак начал отбывать свой 12-летний тюремный срок после того, как Верховный суд Малайзии отклонил апелляцию.

Не менее 300 сторонников Наджиба Разака собрались у королевского дворца и попросили короля помиловать Наджиба Разака. Сторонники бывшего премьер-министра заявляют о несправедливом судебном разбирательстве. Многие высокопоставленные чиновники правящей партии Малайзии ОМНО также хотят, чтобы король помиловал Наджиба Разака.

«Король должен оценить текущую ситуацию, чтобы не доставлять неудобств малайзийцам, учитывая, что Наджиб Разак только что был заключен в тюрьму», — заявил Аванг Азман Аванг Пави, профессор малайзийских исследований в Университете Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу о коррупции бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака приговорили к 12 годам лишения свободы.