Сидней, Австралия, , 08:48 — REGNUM Австралийская полиция заявила об изъятии партии наркотиков стоимостью около 1,6 млрд австралийских долларов (1,1 млрд долларов США), спрятанной среди мраморных плит в морских грузовых контейнерах. По заявлению полицейских, это крупнейшая партия наркотиков, задержанная в стране, как передает Reuters.

Сидней, Австралия Phil Whitehouse

В контейнерах, прибывших в порт Сиднея за последние недели, было обнаружено более 1800 кг психостимулятора, скрытых среди мраморных плит, говорится в заявлении полиции штата Новый Южный Уэльс от 26 августа.

В ходе последнего изъятия было обнаружено более тонны наркотика, а на прошлой неделе полиция захватила около 750 кг.

«Возможности, которые продемонстрировал нам этот [преступный] синдикат, с точки зрения объема и размера, огромны. Эти цифры просто ошеломляют», — сказал на пресс-брифинге главный суперинтендант полиции нового Южного Уэльса Джон Уотсон.

По словам Уотсона, все партии были отправлены из ближневосточного региона, и данные об отправке обеих изъятых партий идентичны. В связи с последним изъятием пока не предъявлено никаких обвинений, однако полиция арестовала трех мужчин по делу о наркотиках, обнаруженные на прошлой неделе.

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